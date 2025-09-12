На Івано-Франківщині жінка ударила сестру ножем через випиту горілку

9 вересня Городенківський районний суд виніс вирок у справі місцевої мешканки, яка після пиятики ударила сестру кухонним ножем.

Як ідеться в матеріалах суду, обвинувачувана – уродженка села Воронів, неодружена, непрацююча, раніше уже судима за нанесення тілесних ушкоджень потерпілій, пише Репортер.

30 січня цього року вона спільно з рідною сестрою прийшли до спільного знайомого, щоб випити разом. Там вони й залишилися на ніч.

Пиятика продовжилася і наступного дня

Десь близько 18 години між сестрами почалася сварка. В ході сварки обвинувачувана взяла кухонний ніж, який стояв на столі, підійшла до сестри, яка в той час була повернута до неї спиною, та вдарила її ножем в область плечей – а саме грудної клітки.

За результатами судово-медичної експертизи травми жінки визначили, як тяжкі і небезпечні для життя.

Також у суді встановили, що між сестрами часто виникали сварки через вживання алкоголю. І обвинувачувана уже була судима за домашнє насильство та побиття сестри.

Обвинувачена у суді підтвердила всі обставини справи

Каже, того дня вони були в гостях у знайомого у селі Незвисько. Конфлікт між нею і її сестрою виник через те, що сестра випила горілку, а їй не залишила.

Щиро каялася, запевнила, що усвідомила значення своїх дій і більше такого повторювати не буде. Потерпіла в судовому засіданні зазначила, що пробачила сестрі і просить суворо її не карати.

Суд визнав жінку винною та призначив їй остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.