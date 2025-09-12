Бурштинська громада прощалася із захисником України Василем Морозом

3 вересня 2025 року на Харківщині, під час виконання бойового завдання поблизу міста Куп’янськ, Василь загинув.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду.



Траурний кортеж вирушив до села Озеряни – саме тут Василь колись знайшов своє кохання, тут народилися його діти, і саме тут востаннє його зустріли рідні, друзі та односельці.

Священнослужителі громади на подвір’ї домівки Василя відправили панахиду, а чин похорону продовжився у церкві Святого Юрія, де лунали молитви за вічний спочинок його душі. Героя поховали на кладовищі села Озеряни.

Муніципальний оркестр із почестями та траурною мелодією зустрічав молодого воїна, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Бурштинці на колінах вшановували пам’ять Героя.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ

Мороз Василь Зіновійович народився 15 січня 1990 року у селі Дем’янів. Зростав у люблячій родині разом із братом Володимиром та сестрою Лілею.

Навчався у Дем’янівській школі, а повну середню освіту здобув у Бурштинській гімназії. Згодом продовжив навчання у місті Івано-Франківську, де отримав професію провідника.

У селі Озеряни Василь зустрів своє кохання – Марію, з якою у 2013 році створив сім’ю. У подружжя народилося двоє дітей: донька Вікторія та син Святослав. Василь був турботливим чоловіком і люблячим батьком, для якого родина завжди залишалася найбільшою цінністю.

Коли країна потребувала захисту, у 2023 році він добровільно став на захист України. Самовіддано виконував свій військовий обов’язок, боронив рідну землю та кордони держави ціною власного життя.