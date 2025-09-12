Шахраї видурили у 64-річної франківки майже 100 тисяч гривень

64-річна жителька Івано-Франківська втратила майже 100 тисяч гривень — шахрай виманив у неї гроші. Він зателефонував жінці й повідомив, що з її банківським рахунком здійснюють протиправні операції.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області, пише Правда.

Іванофранківка звернулася до правоохоронців й розповіла, що невідомий чоловік подзвонив їй і сказав, що зможе зберегти гроші.

“Шахрай порадив жінці перерахувати гроші з поточного рахунку на іншу її банківську картку. Нічого не підозрюючи, вона виконала всі інструкції. Згодом “помічник” надав прикарпатці реквізити ще одного рахунку, на який вона кількома транзакціями переказала майже 100 тисяч гривень”, — йдеться у дописі.

Опісля звʼязок із чоловіком обірвався. Слідчі почали провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.