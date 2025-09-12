ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Шахраї видурили у 64-річної франківки майже 100 тисяч гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Шахраї видурили у 64-річної франківки майже 100 тисяч гривень

Автор: Олег Мамчур
12/09/2025 13:32
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

64-річна жителька Івано-Франківська втратила майже 100 тисяч гривень — шахрай виманив у неї гроші. Він зателефонував жінці й повідомив, що з її банківським рахунком здійснюють протиправні операції.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області, пише Правда.

Іванофранківка звернулася до правоохоронців й розповіла, що невідомий чоловік подзвонив їй і сказав, що зможе зберегти гроші.

“Шахрай порадив жінці перерахувати гроші з поточного рахунку на іншу її банківську картку. Нічого не підозрюючи, вона виконала всі інструкції. Згодом “помічник” надав прикарпатці реквізити ще одного рахунку, на який вона кількома транзакціями переказала майже 100 тисяч гривень”, — йдеться у дописі.

Опісля звʼязок із чоловіком обірвався. Слідчі почали провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

СХОЖІ НОВИНИ