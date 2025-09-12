У Франківську ВПО звільнили від сплати адміністративних зборів

Відновити документи, зареєструвати шлюб чи внести зміни до даних про ФОП для ВПО тепер можна без додаткових витрат.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Переселенців в Івано-Франківську звільнили від адміністративних зборів.

Які послуги стали безкоштовними?

Переселенці та українці з прифронтових чи окупованих територій звільняються від:

сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

плати за надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі;

збору за внесення змін до даних про ФОП чи юрособу в Єдиному держреєстрі;

плати за отримання відомостей із ЄДР у паперовій формі (якщо інформація стосується заявника);

держмита за реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну ПІБ, повторну видачу свідоцтв чи витягів із ДРАЦС;

плати за проставлення апостиля на документах органів юстиції, судів, архівів чи нотаріусів.

Кого це стосується?

Право на пільгу мають:

внутрішньо переміщені особи;

особи, зареєстровані або задекларовані в зонах бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях;

ФОПи та юрособи, які зареєстровані у таких регіонах або були змушені змінити місцезнаходження під час воєнного стану.

«Ці пільги не поширюються на послуги, оформлені через портал “Дія”. Якщо ви звертаєтесь до ЦНАПу, РАЦС чи іншого офлайн-органу, варто наголошувати на своєму праві не платити адмінзбір», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Скільки діятиме пільга?

Звільнення від сплати адміністративних зборів запроваджене на час воєнного стану, а також протягом одного місяця після його завершення або скасування. Ці пільги закріплені постановою Кабінету Міністрів від 13 серпня 2025 року № 966 «Про внесення зміни до постанови від 6 березня 2022 р. № 209».

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави.

Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00.

Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.