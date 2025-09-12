ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув захисник Микола Будзан з Івано-Франківщини

Автор: Оксана Марушкевич
12/09/2025 12:43
Скорботна звістка знову сколихнула Калуську громаду. Під час виконання бойового завдання загинув захисник — калушанин, солдат Микола Будзан, 1983 року народження.

Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

Герой служив у кулеметному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.

Вірний військовій присязі, Микола Будзан, мужньо виконавши військовий обов’язок 10 вересня 2025 року загинув у ході ведення оборонного бою з противником у Запорізькій області: зазнав ураження під час артилерійського обстрілу, отримав поранення, несумісні з життям.

Вічна пам’ять і слава Герою Миколі Будзану!

