На війні загинув захисник Микола Будзан з Івано-Франківщини

Скорботна звістка знову сколихнула Калуську громаду. Під час виконання бойового завдання загинув захисник — калушанин, солдат Микола Будзан, 1983 року народження.

Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

Герой служив у кулеметному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.

Вірний військовій присязі, Микола Будзан, мужньо виконавши військовий обов’язок 10 вересня 2025 року загинув у ході ведення оборонного бою з противником у Запорізькій області: зазнав ураження під час артилерійського обстрілу, отримав поранення, несумісні з життям.