У центрі Івано-Франківська заборонили рух електросамокатів

В Івано-Франківську ухвалили рішення обмежити рух індивідуального електротранспорту в центральній пішохідній зоні.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив заступник міського голови, директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак, пише Правда.іф.

Обмежать руху електросамокатів, електровелосипедів, сігвеїв

«Сьогодні на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської територіальної громади ми розглянули питання про обмеження руху електросамокатів, електровелосипедів, сігвеїв та інших індивідуальних електротранспортних засобів у пішохідних зонах міста», – зазначив Смушак.

Що вирішили

1. У центральній пішохідній зоні (вулиці Січових Стрільців, Г. Мазепи, Галицька, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка Лук’яненка, Грушевського, Вагилевича) заборонено рух електросамокатів, електровелосипедів та сігвеїв.

2. На всіх в’їздах до зони встановлять спеціальні дорожні знаки:

5.90 «Зона для пішоходів і велосипедистів» з піктограмою «заборонено електросамокати»;

3.7 «Рух мопедів заборонено» (поширюється і на електросамокати та електровелосипеди);

3.29 «Обмеження максимальної швидкості 20 км/год» з табличкою 7.5.7 «Велосипеди».

3. Компанії з прокату електросамокатів зобов’язані:

заблокувати можливість початку та завершення прокату у визначених зонах;

обмежити швидкість руху у прилеглих ділянках до 10–15 км/год.

4. Патрульна поліція має посилити контроль у центральній частині міста.

5. Муніципальна інспекція “Добродій” спільно з поліцією здійснюватиме постійне патрулювання пішохідних зон.

6. Місто запустить інформаційну кампанію під гаслом:



“Пішохідна зона – для людей, а не для транспорту!”

7. Також влада звернеться до народного депутата Оксани Савчук із проханням ініціювати зміни до правил дорожнього руху щодо використання електросамокатів.