На Донеччині загинув воїн з Івано-Франківщини Сергій Гриджук

Захищаючи Україну, загинув захисник з Коломийської громади Сергій Гриджук. Боєць служив стрільцем-санітаром стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 25 окремого стрілецького батальйону.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

“На жаль, знову скорботні новини прийшли до Коломийської громади. 6 березня 2024 року загинув Сергій Гриджук – стрілець-санітар стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 25 окремого стрілецького батальйону. Герой віддав життя у боях за Україну, в населеному пункті Веселе Бахмутського району Донецької області.

Він з гідністю ніс військову службу та відстоював нашу свободу”, – йдеться у дописі.