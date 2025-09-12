ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Донеччині загинув воїн з Івано-Франківщини Сергій Гриджук

Автор: Оксана Марушкевич
12/09/2025 12:13
Захищаючи Україну, загинув захисник з Коломийської громади Сергій Гриджук. Боєць служив стрільцем-санітаром стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 25 окремого стрілецького батальйону.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

“На жаль, знову скорботні новини прийшли до Коломийської громади. 6 березня 2024 року загинув Сергій Гриджук – стрілець-санітар стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 25 окремого стрілецького батальйону. Герой віддав життя у боях за Україну, в населеному пункті Веселе Бахмутського району Донецької області.

Він з гідністю ніс військову службу та відстоював нашу свободу”, – йдеться у дописі.

Коли громада зможе провести в останню путь захисника повідомлять згодом.

