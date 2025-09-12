Як зробити добру справу у четвер і отримати корисний бонус

Щочетверга до 18 вересня включно донори плазми крові отримують у подарунок три різних смаки квасу живого бродіння «Опілля». Таку акцію у партнерстві з виробником натуральних напоїв проводить всеукраїнська мережа центрів Biopharma Plasma.

Бути донором плазми — це поділитися частинкою своєї крові для збереження життів. Із плазми роблять ліки, що вкрай необхідні для порятунку тяжко поранених військових і важко хворих. Під час стерильної процедури медики з крові відбирають лише частину плазми, тому здавати її можна частіше за цільну кров. Вчені виявили, що здоров’я від цього тільки міцніє, бо регулярні донації активують кровотворення й стимулюють імунітет, відтак донори рідше хворіють і живуть в середньому на 5 років довше.

«Biopharma Plasma — це мережа з майже 20-ти плазмацентрів у різних містах України. Записатись на донацію в найближчому зможете на сайті Biopharma Plasma чи за телефоном 0800 600 003, обравши зручний час. Ваша плазма рятуватиме життя. Щочетверга з 28 серпня чимало донорів по всій Україні за свою добру справу отримати ще й корисний бонус — натуральний квас «Опілля», що допомагає швидше відновитися після донації», — каже фахівець зв’язків із громадськістю Тернопільського відділення ТОВ «Центр служби крові «Біофарма Плазма» Сергій Яросевич.

Як подяку за добру справу донорам дарують набір трьох смаків квасу живого бродіння від тернопільського виробника: класичний «Опілля Домашній» на основі житнього солоду; «Опілля Чорний» — новий квас із насиченим смаком і карамельним ароматом; «Опілля Білий» — легкий ячмінний квас, що приємно освіжає.

«Як соціально відповідальний виробник «Опілля» з гордістю стало партнером акції зі здачі плазми крові. Сподіваємось, наша участь допоможе забезпечити необхідні ресурси для медичних установ та підвищити обізнаність про важливість донорства», — кажуть на підприємстві.

«Ми щиро вдячні нашому постійному партнеру торговій марці «Опілля», яка активно підтримує донорський рух. Під час здачі плазми в центрі Biopharma Plasma у Тернополі До Дня міста та Дня Незалежності України всі донори як бонус отримували їх смачний справжній квас. Своєю продукцією бренд долучився і до благодійного забігу «34 роки Незалежності» набережною Тернопільського ставу. Зараз щочетверга донори по всій Україні отримують три види фірмового тернопільського квасу. Дякуємо «Опіллю» за смачну мотивацію, щиру підтримку і шляхетні справи у формуванні культури донорства та порятунку життів», — наголошує представник Тернопільського відділення ТОВ «Центр служби крові «Біофарма Плазма» Сергій Яросевич.

