На Запорізькому напрямку поліг прикарпатець Іван Думінкевич

Внаслідок бойових дій загинув калушанин, солдат Іван Думінкевич, 1983 року народження. Воїн отримав травми несумісні із життям.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Іван Думінкевич гідно та віддано служив у гранатометному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.