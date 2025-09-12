ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Запорізькому напрямку поліг прикарпатець Іван Думінкевич

Автор: Оксана Марушкевич
12/09/2025 11:58
Внаслідок бойових дій загинув калушанин, солдат Іван Думінкевич, 1983 року народження. Воїн отримав травми несумісні із життям.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Іван Думінкевич гідно та віддано служив у гранатометному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.

“На превеликий жаль, вірний військовій присязі Воїн Іван 10 вересня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області: зазнав ураження під час артилерійського обстрілу та отримав поранення, несумісні з життям.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою — Іванові Думінкевичу!” – йдеться у дописі.

