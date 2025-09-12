Двоє молодиків в Івано-Франківську завдали тілесних ушкоджень нацгвардійцю

10 вересня ввечері, під час патрулювання центральної частини Івано-Франківська, військовослужбовці Національної гвардії України зупинили правопорушення двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102 за даним фактом не надходило.

Нацгвардійці таки затримали правопорушників та доставили їх до районного управління поліції

“Поліцейські встановили особи зловмисників. Це мешканці Яремчі. Їм 22 та 17 років і обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння”, – йдеться у дописі.

Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні.

Медики діагностували в нього тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 ( Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру.

Поліція Прикарпаття нагадує: