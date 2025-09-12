ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Скульптура чоловіка і сам чоловік в капелюсі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Пам’ятник “грозі стометрівки” Василю Парфану в Івано-Франківську поки не встановлюватимуть

Автор: Оксана Марушкевич
12/09/2025 11:25
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську тимчасово відклали встановлення пам’ятника своєрідній легенді міста “Пане, дай пару копійок” Василю Парфану на “стометрівці”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у прямому етері, пише Правда.іф.

“В умовах війни наразі не плануємо встановлювати пам’ятник. Але якщо знайдуться меценати, готові підтримати цю ініціативу, міська влада розгляне питання”, – зазначив мер.

Журналіст і громадський діяч Тарас Зень наголосив, що ідея має не лише культурний, а й соціальний зміст.


“Скульптура підсилила б ще одну міську легенду і виконувала б соціальну функцію. Перехожі могли б кидати “пару копійок” у спеціальний отвір у руці пам’ятника. Це була б своєрідна велика скарбничка”, – пояснив він.

За задумом, кошти з пам’ятника мали б спрямовувати на потреби франківських підрозділів у силах оборони до завершення війни. У мирний час гроші можна було б використовувати на книговидавництво або закупівлю літератури для шкіл.

“Адже пан Василь витрачав більшість заробленого саме на книги. Це б підтримало його світоглядну традицію”, – підкреслив Зень.

Бронзова статуя чоловіка з капелюхом у руці.

СХОЖІ НОВИНИ