В Івано-Франківську провели унікальну операцію 15-річній пацієнтці

У Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні успішно здійснили складне хірургічне втручання. До лікарів звернулася 15-річна дівчина, яка протягом місяця відчувала збільшення об’єму живота.

Про це повідомляє генеральний директор закладу Тарас Мельник, передає Правда.іф.

«Після проведених обстежень було вирішено провести малоінвазивну лапароскопічну операцію. Медики видалили кісту лівого яєчника об’ємом близько 8 літрів», – розповів Мельник.

Пацієнтку виписали вже на третю добу після операції.



«Під час контрольного огляду через місяць обидва яєчники виявилися без патологій», – додав директор лікарні.

У медзакладі наголошують, що своєчасне звернення до лікарів та використання сучасних методик хірургії дозволяє уникнути ускладнень і значно скорочує період відновлення.