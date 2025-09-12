“Мене всі поховали”: доброволець Роман Яремко з Франківщини розповів, як вижив під час боїв за Кринки

Декілька днів з пораненими легенями, ногами та хребтом у лісі на Херсонщині провів військовослужбовець з Івано-Франківщини Роман Яремко, поки дочекався допомоги.

У березні 2024 року під час бойового завдання поблизу села Кринки росіяни підбили човен, на якому він перебував з побратимами, пише Суспільне.

Тоді вдалося вижити лише Роману Яремку. Проте з ним втратився зв’язок — бійця офіційно визнали зниклим безвісти.

Чоловік шукав можливості звʼязатися із побратимами та вибратися з оточення росіян.