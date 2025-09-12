У Франківську художники не пристають на пропозицію облради щодо свого приміщення

11 вересня в Івано-Франківську відбулися відкриті збори колективу обласної організації Національної спілки художників України щодо проблеми власності Будинку художника. На зустрічі був представник облради Василь Даниш. Сторони вислухали позиції один одного, втім компромісу не досягли, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Під час засідання колектив спілки одноголосно проголосував за заборону підписання договору спільної власності з обласною радою. Таким чином ні голова організації НСХУ, ні інші члени правління не зможуть цього зробити.

Голова обласної організації Національної спілки художників України Світлана Повшик пояснює: підписання цього договору означало б офіційне прийняття статусу користувача будівлею, а спілка планує боротися за повернення Будинку художника у свою власність.

“Ми хочемо досягти справедливості. Ми програли суд тільки через пропущений термін, але суддя визнав, що внесення Будинку художника до комунальної власності є порушенням наших прав. Ми сподіваємося, що депутати нашої обласної ради виявлять добру волю і повернуть будівлю її законним власникам”, — говорить Світлана Повшик.

Колектив спілки узгодив склад делегації з десяти учасників, яка вестиме діалог з обласною радою щодо питання власності будівлі та представлятиме позицію організації у медіа.

На зустрічі з художниками був присутній начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад Івано-Франківської області Василь Даниш. З його слів, невдовзі комісія облради з питань майна організовує збори, де разом з представниками НСХУ предметно обговорять юридичний статус будівлі.

“Буде розгляд комісії. Комісія має рекомендаційний характер. Напевно, рекомендуватимуть якийсь проєкт-рішення на сесію обласної ради. Спілка зможе доносити свою позицію обласній раді. Робота попереду”, — каже Даниш.

Що відомо про ситуацію з Будинком художника

В Івано-Франківську Будинок художника на вулиці Незалежності, 53 став предметом дискусії між обласною радою й обласною організацією Національної спілки художників України. У раді пропонують здавати цю будівлю митцям в оренду, натомість у спілці вважають, що вона має належати їм.

1 липня 2025 року представники НСХУ отримали лист від управління з питань майна спільної власності територіальних громад області Івано-Франківської облради з вимогою підписати договір про спільну власність на правах оперативного управління. Колектив побоюється, що приміщення у них можуть забрати.