В Івано-Франківську планують обмежити рух електросамокатів і велосипедів у центрі міста
Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 09:48
В Івано-Франківську розглядають обмеження для руху велосипедів та електросамокатів на стометрівці й у центральній частині міста.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні, пише Фіртка.

«Не може бути така вакханалія у нас на вулиці з різним видом транспорту. Ми не проти такого транспорту, але повинні дотримуватися правил руху», — наголосив мер.

За словами міського голови, нині комісія з безпеки руху розглядає варіанти обмежень, аби запобігти повторенню інцидентів, що траплялися раніше. До роботи планують залучити й поліцію.

Також, зазначив Марцінків, народна депутатка Оксана Савчук ініціюватиме законодавче впорядкування руху таких засобів.

Окремо мер звернувся до батьків із проханням не купувати дітям електросамокати.

«Потім діти потрапляють у травмпункти або в обласну дитячу лікарню. Самі не робіть цю біду. Не купляйте ці речі для дітей. Особливо мова йде про підлітків. Пам’ятайте, що це транспортний засіб, який не є керований до кінця», — підкреслив мер.

