Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 вересня

10 вересня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 23-25° тепла. По області вдень — 21-26° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — 15-20° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, у тумані — 600-900 метрів.