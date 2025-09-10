Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 вересня

10 вересня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман.
Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 23-25° тепла. По області вдень — 21-26° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — 15-20° тепла.