ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Цієї ночі на Франківщині стався землетрус
Диван на коліщатках в темній вітальні

Цієї ночі на Франківщині стався землетрус

Автор: Ігор Василик
10/09/2025 09:04
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На світанку середи 10 вересня у Верхнянській територіальній громаді стався землетрус магнітудою 2,7 бала.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Його зафіксували о 05:53 годині. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, пише сайт Бліц-Інфо.

“Джерело землетрусу знаходиться у Верхнянській ТГ Калуського району Івано-Франківської області, на глибині 10 км. За класифікацією землетрус відноситься до “невідчутних”, – зазначили у центрі.

СХОЖІ НОВИНИ