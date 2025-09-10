Цієї ночі на Франківщині стався землетрус

На світанку середи 10 вересня у Верхнянській територіальній громаді стався землетрус магнітудою 2,7 бала.

Його зафіксували о 05:53 годині. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, пише сайт Бліц-Інфо.

“Джерело землетрусу знаходиться у Верхнянській ТГ Калуського району Івано-Франківської області, на глибині 10 км. За класифікацією землетрус відноситься до “невідчутних”, – зазначили у центрі.