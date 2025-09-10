На Франківщині випустили в Прут понад 9 тисяч червонокнижних риб ФОТО

В Івано-Франківській області провели зариблення річки Прут червонокнижними лососеподібними видами риб у рамках програми відновлення популяцій аборигенних видів у басейні Дунаю.

У селі Микуличин Яремчанської громади випустили у природне середовище понад 9 тисяч екземплярів молодих риб двох червонокнижних видів. Зариблення здійснювали під контролем фахівців профільних відомств.

До річки Прут запустили 3 400 екземплярів цьоголіток лосося дунайського. Цей вид належить до родини лососевих та занесений до Червоної книги України, пишуть Версії.

Також у водойму випустили 5 700 екземплярів цьоголіток харіуса європейського. Харіус європейський також перебуває під охороною держави як зникаючий вид.

“Ці види занесені до Червоної книги України”, — йдеться в повідомленні Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Роботи зі штучного відтворення проводяться у річкових системах басейну Дунаю. Прут є однією з найбільших річок цього басейну на території Прикарпаття.

Зариблення здійснювалося з дотриманням вимог чинного законодавства України. Всі процедури контролювали представники відповідальних органів.

“Зариблення проводилося під контролем фахівців та з дотриманням вимог чинного законодавства”, — повідомили в ОДА.

До заходу долучилися представники департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА. Участь взяли також співробітники рибоохоронного патруля.

Місцева громада Яремче також брала участь у проведенні зариблення. Залучення громадськості підвищує ефективність природоохоронних заходів.

Село Микуличин розташоване у гірській місцевості Прикарпаття. Річка Прут у цьому районі має сприятливі умови для розвитку лососеподібних риб.

Лосось дунайський та харіус європейський є аборигенними видами для басейну Дунаю. Ці риби природно мешкали у прикарпатських річках до зменшення популяцій.

Штучне відтворення червонокнижних видів риб є важливим елементом збереження біорізноманіття. Програма спрямована на відновлення популяцій зникаючих видів.

Цьоголітки – це молодь риб віком до одного року. Випуск саме молодих особин підвищує їх виживаність у природних умовах.

Басейн Дунаю на території України потребує постійних заходів з відновлення іхтіофауни. Зариблення червонокнижними видами сприяє екологічному відновленню річкових систем.