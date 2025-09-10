У Франківську зводять будинки для ВПО ФОТО

За підтримки НЕФКО в Івано-Франківську будується житло для внутрішньо переміщених осіб на вулицях Коновальця, Дудаєва та Ребета, яке включатиме два будинки на 170 квартир з дитячими майданчиками та прогулянковими зонами.

Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб перевірив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час ранкової інспекції міста. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Житловий комплекс для ВПО зводиться в районі вулиць Коновальця, Дудаєва та Ребета. Фінансування проєкту здійснюється через Північну екологічну фінансову корпорацію. Будівництво включає два житлових будинки.

“В тому районі за кошти НЕФКО будується житло для ВПО. Зводиться два будинки на 170 квартир”, — написав Руслан Марцінків.

Житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб матиме 170 квартир загалом. Два будинки забезпечать житлом значну кількість переселенців в Івано-Франківську. Проєкт стане частиною державної програми підтримки ВПО.

Крім житлових будинків для ВПО на території будують додаткову інфраструктуру. Проєкт передбачає створення дитячих майданчиків для родин переселенців. Також облаштовують прогулянкові зони для мешканців житлового комплексу.

Комплексний підхід до будівництва житла для ВПО включає всю необхідну інфраструктуру. Дитячі майданчики забезпечать відпочинок та розваги для дітей переселенців. Прогулянкові зони створять комфортне середовище для всіх мешканців.

Північна екологічна фінансова корпорація фінансує будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в рамках міжнародної допомоги. НЕФКО є фінансовою установою, що підтримує екологічні та соціальні проєкти в Східній Європі. Кошти організації дозволили розпочати масштабне будівництво для ВПО.

Під час інспекції мер також перевірив загальний стан міської інфраструктури. На вулиці Дудаєва планують провести асфальтування дороги. Біля арки мають посадити дерева для благоустрою району.

Інспекційний маршрут включав відвідування дитячого садка “Дзвіночок”. У закладі проводять роботи з влаштування електричного опалення. Поруч з садком мер перевірив стан дитячого майданчика.

“Заїхали в дитячий садок Дзвіночок, там роблять електричне опалення. Поруч подивились на стан дитячого майданчика. Все в порядку”, — зазначив мер.

На вулиці Коновальця, 109 за програмою планують зробити відкоси на вікнах. Всі відповідальні особи отримали конкретні завдання за результатами інспекції. Мер контролюватиме виконання поставлених завдань.

170 квартир для внутрішньо переміщених осіб значно поповнять житловий фонд Івано-Франківська. Два будинки забезпечать постійним житлом сотні переселенців з різних регіонів України. Проєкт реалізується в рамках підтримки ВПО на державному рівні.