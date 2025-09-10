Цієї ночі московитські “шахеди” вдерлися у повітряний простір Польщі – працювала ППО НАТО

У ніч на 10 вересня під час масованої атаки на Україну кілька російських ударних БПЛА «Shahed» залетіли на територію Польщі. Через «незаплановану військову активність» тимчасово закрили аеропорти у Жешуві, Любліні та Варшаві.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х підтвердило порушення повітряного простору:

“Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян”

Зазначається, що за наказом оперативного командувача Збройних Сил “негайно розпочали оборонні процедури”.

“Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об’єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об’єктів”, – йдеться у повідомленні.

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що перебуває в постійному контакті з очільником міноборони Польщі та ключовими командувачами польських збройних сил з моменту порушення польського повітряного простору, тобто від початку ночі.

З різкою заявою виступив конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Він наголосив, що удари дронами по Польщі є «актом війни проти союзника по НАТО»:

«Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими дронами менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни… Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО»

Вілсон закликав президента США Дональда Трампа запровадити нові жорсткі санкції проти Росії та надати Україні сучасне озброєння для ударів по території РФ.