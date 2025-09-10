ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Окупанти знову атакували Франківщину "шахедами"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Окупанти знову атакували Франківщину “шахедами”

Автор: Ігор Василик
10/09/2025 07:50
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Цієї ночі ворог знову завдав масованого комбінованого повітряного удару по території України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Наймасованіша атака за останні 4 місяці

Карта повітряного руху над Україною, вересень 2025.

Під ранок посилену небезпеку було оголошено також і на Івано-Франківщині.

Моніторингові канали вказували на прямування шахедів у наш бік.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в області перебувають ворожі дрони:

“У повітряному просторі області – ворожі безпілотники! Перебувайте в безпечному місці!”, – зазначила вона.

Водночас моніторингові групи писали про рух 2 ворожих БпЛА у напрямку Калуша.

На світанку було чутно вибухи у Калуші.

Наразі не має офіційної інформації, чи це було влучання ворожих БПЛА чи робота нашої ППО.

З допису мера Калуша Андрія Найди можна зробити висновок про вдалу роботу розрахунків ППО. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Завдяки силам ППО під час повітряної тривоги, що тривала з 4:14 до 5:03, у Калуській громаді надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Щиро дякуємо силам протиповітряної оборони за пильність і професійну роботу, яка щодня оберігає життя та безпеку українців. Нагадуємо: не можна знімати роботу ППО — це питання безпеки!, йдеться у дописі

СХОЖІ НОВИНИ