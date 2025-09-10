Окупанти знову атакували Франківщину “шахедами”

Цієї ночі ворог знову завдав масованого комбінованого повітряного удару по території України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

Наймасованіша атака за останні 4 місяці

Під ранок посилену небезпеку було оголошено також і на Івано-Франківщині.

Моніторингові канали вказували на прямування шахедів у наш бік.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в області перебувають ворожі дрони:

“У повітряному просторі області – ворожі безпілотники! Перебувайте в безпечному місці!”, – зазначила вона.

Водночас моніторингові групи писали про рух 2 ворожих БпЛА у напрямку Калуша.

На світанку було чутно вибухи у Калуші.

Наразі не має офіційної інформації, чи це було влучання ворожих БПЛА чи робота нашої ППО.

З допису мера Калуша Андрія Найди можна зробити висновок про вдалу роботу розрахунків ППО. Обійшлося без жертв та руйнувань.