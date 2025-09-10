ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
1000 орків та майже 30 артсистем - втрати окупантів за останню добу
Автор: Ігор Василик
10/09/2025 08:01
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.09.25

Нагадаємо, що Окупанти знову атакували Франківщину “шахедами”

Втрати ворога

  • особового складу / personnel – близько / about 1091000 (+990) осіб / persons
  • танків / tanks – 11172 (+3) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23262 (+1) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32606 (+29) од
  • РСЗВ / MLRS – 1483 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 57851 (+347)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3691 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61290 (+83)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3964 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника України з 2022 по 2025 рік.

