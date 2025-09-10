На Франківщині побилися школярі – матір кривдника притягнули до відповідальності

Поліцейські Прикарпаття з’ясовують обставини конфлікту між школярами

Днями до Косівського районного відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про те, що за медичною допомогою звернувся 14-річний житель села Уторопи – учень 10 класу тамтешнього ліцею. У хлопця діагностували травми, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Для з’ясування всіх обставин на місце події негайно виїхала інспекторка ювенальної превенції. Поліцейські встановили особу правопорушника – 15-річного учня ліцею.

З’ясовано, що між десятикласниками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час інциденту неповнолітньому було заподіяно тілесні ушкодження.

Поліцейські встановили свідків події та опитали їх у присутності законних представників. Також відібрали пояснення у вчителів та адміністрації навчального закладу.

Наразі матір неповнолітнього правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності. На неї склали протокол за ст. 184 КУпАП.

Слідчі також розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За результатами слідства буде надано правову оцінку діям усіх учасників інциденту.

Поліція Прикарпаття застерігає: навіть незначні конфлікти між дітьми можуть перерости у ситуації, небезпечні для життя та здоров’я. Приділяйте більше уваги спілкуванню з дітьми, аби вчасно виявляти ознаки конфліктної поведінки та попереджати подібні випадки.

Головне фото ілюстративне