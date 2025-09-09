Марцінків закликав реагувати на можливу нічну ворожу атаку на регіон

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків завжди закликає мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги. І сьогодні вночі, за його словами, росія може спробувати завдати комбінований удар по Україні, зокрема по нашому регіону.
Тому потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги, повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
“Реагуємо на можливу тривогу вночі! Можливий комбінований удар по регіону!” – зазначив мер.