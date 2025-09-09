ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чоловік у піджаку на конференції
Диван на коліщатках в темній вітальні

Марцінків закликав реагувати на можливу нічну ворожу атаку на регіон

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 22:54
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків завжди закликає мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги. І сьогодні вночі, за його словами, росія може спробувати завдати комбінований удар по Україні, зокрема по нашому регіону.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Тому потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги, повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

“Реагуємо на можливу тривогу вночі! Можливий комбінований удар по регіону!” – зазначив мер.

СХОЖІ НОВИНИ