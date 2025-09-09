Марцінків закликав реагувати на можливу нічну ворожу атаку на регіон

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків завжди закликає мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги. І сьогодні вночі, за його словами, росія може спробувати завдати комбінований удар по Україні, зокрема по нашому регіону.

Тому потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги, повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф.