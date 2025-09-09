Франківськ для “Азову” закупив 4 роботизовані рухомі платформи

Івано-Франківська міська рада спільно з Благодійним фондом “АВТО ФРОНТУ” реалізували важливий проєкт – для 12-ї бригади спеціального призначення НГУ АЗОВ закупили 4 роботизовані рухомі платформи, 3 причепи та 28 коліс, що посилять боєздатність підрозділу.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Закупівля відбулася в рамках Міського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Загальна вартість проєкту близько 800 000 грн.