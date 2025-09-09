ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військові з вантажними візками перед будівлею в Україні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківськ для “Азову” закупив 4 роботизовані рухомі платформи

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 22:28
Івано-Франківська міська рада спільно з Благодійним фондом “АВТО ФРОНТУ” реалізували важливий проєкт – для 12-ї бригади спеціального призначення НГУ АЗОВ закупили 4 роботизовані рухомі платформи, 3 причепи та 28 коліс, що посилять боєздатність підрозділу.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Закупівля відбулася в рамках Міського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Загальна вартість проєкту близько 800 000 грн.

“Щиро дякуємо кожному, хто долучився до реалізації цього проєкту!” – зазначається у дописі.

Військові платформи на подвір'ї перед музеєм.
Чоловіки обговорюють військову техніку на вулиці.
Зелені металеві конструкції на міській площі
Військові поруч з дронами на вулиці перед будівлею.

