На війні загинув прикарпатець Мелевич Микола

В бою за незалежність і свободу України загинув солдат з Івано-Франківщини Мелевич Микола, 26.12.1982 р.н. Воїн проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника 1 піхотного відділення 1 піхотного взводу 3 піхотної роти.
Повідомляє Вигодська селищна рада, передає Правда.іф .
Що відомо про захисника
Микола Васильович народився в селі Ілемня, закінчив Ілемнянську загальноосвітню школу, згодом навчався у Брошнівському ПТУ за спеціальністю столяр. Строкову службу проходив у м. Коломия.
5 серпня 2023 року був мобілізований і проходив підготовку у Великій Британії на стрільця-гранатометника. Із грудня 2023 року ніс службу на Запорізькому напрямку.
Чоловік тривалий час вважався зниклим безвісти
Загинув боєць 2 квітня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області, тому тривалий час вважався зниклим безвісти.
У загиблого залишилися батьки та дві доньки.
Інформація щодо траурного кортежу, часу та місця прибуття Захисника України буде повідомлена згодом.