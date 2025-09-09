ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Український військовий на фоні національного прапора.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув прикарпатець Мелевич Микола

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 22:14
Азов
ДІМ РІА
В бою за незалежність і свободу України загинув солдат з Івано-Франківщини Мелевич Микола, 26.12.1982 р.н. Воїн проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника 1 піхотного відділення 1 піхотного взводу 3 піхотної роти.

Повідомляє Вигодська селищна рада, передає Правда.іф .

Що відомо про захисника

Микола Васильович народився в селі Ілемня, закінчив Ілемнянську загальноосвітню школу, згодом навчався у Брошнівському ПТУ за спеціальністю столяр. Строкову службу проходив у м. Коломия.

5 серпня 2023 року був мобілізований і проходив підготовку у Великій Британії на стрільця-гранатометника. Із грудня 2023 року ніс службу на Запорізькому напрямку.

Чоловік тривалий час вважався зниклим безвісти

Загинув боєць 2 квітня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області, тому тривалий час вважався зниклим безвісти.

У загиблого залишилися батьки та дві доньки.

Інформація щодо траурного кортежу, часу та місця прибуття Захисника України буде повідомлена згодом.

