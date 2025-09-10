ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Очільниця Прикарпаття розповіла про нічну атаку ворога
Очільниця Прикарпаття розповіла про нічну атаку ворога

Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 10:20
У середу, 10 вересня, ворог знову атакував область, застосувавши різні типи озброєння.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Правда.

За словами посадовиці, працювали сили ППО. Попередньо інформації про постраждалих не надходило.

“Дякуємо оборонцям неба та всім, хто сьогодні на передовій захищає Україну. Вдячність службам, які оперативно реагують на наслідки ворожих атак. Закликаю мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ваше життя і здоров’я – понад усе”, — зазначає Онищук.

