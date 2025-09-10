ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Польщі дрон впав на житловий будинок. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 10:52
Польські ЗМІ повідомляють про влучання уламків збитого БпЛА у житловий будинок на сході країни.

Уламки російського безпілотника влучили у будинок у Вириках Люблінського воєводства: пошкоджено дах будівлі та автомобіль, повідомили Polsat News. Люди не постраждали, пише Правда.

Зруйнована кімната з меблями та уламками, денне світло

Також стало відомо, що у населеному пункті Чоснувка Більського повіту знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників.

Чоснувка розташована поруч з центром повіту, містом Біла-Підляська, що через кордон від білоруського Бреста.

