У Польщі дрон впав на житловий будинок. ФОТО

Польські ЗМІ повідомляють про влучання уламків збитого БпЛА у житловий будинок на сході країни.

Уламки російського безпілотника влучили у будинок у Вириках Люблінського воєводства: пошкоджено дах будівлі та автомобіль, повідомили Polsat News. Люди не постраждали, пише Правда.

Також стало відомо, що у населеному пункті Чоснувка Більського повіту знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників.

Чоснувка розташована поруч з центром повіту, містом Біла-Підляська, що через кордон від білоруського Бреста.