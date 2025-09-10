ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Юна франківська волонтерка Тереза Хоростіль передала черговий дрон "Бойовим Воронам" 102-ї бригади ТРО
Юна франківська волонтерка Тереза Хоростіль передала черговий дрон “Бойовим Воронам” 102-ї бригади ТРО

Автор: Ігор Василик
10/09/2025 10:56
Школярка з Івано-Франківська Тереза Хоростіль продовжує допомагати Силам оборони України. Завдяки своєму музичному талантові вона збирає донати, а за них купляє дрони, які передає бійцям 102-ї окремої бригади ТРО імені Дмитра Вітовського, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Наразі Тереза завершила вже 5-й збір

Люди тримають дрон у саду приватного будинку.

Нагадаємо, що Маленька франківська волонтерка Тереза Хоростіль збирає донати на черговий дрон для “Бойових воронів” 102-ї бригади

Цього разу Тереза зібрала 41 300 гривень і придбала FPV дрон на оптоволокні з необхідною станцією управління, який долає відстань 15 км. і не боїться засобів РЕБ!
Всього Терезі вдалося зібрати донатів на загальну суму 108 300 гривень, які були спрямовані на потреби ЗСУ, а саме на “Бойові Ворони” і комплектуючі до них для 102 ОБР ТрО!


Маленькі серця — велика сила!


Кожна гривня від щирої дитячої душі — це крок до нашої перемоги.
Слава Україні

