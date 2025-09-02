ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Калуська громада зустрічатиме полеглого Героя Миколу Різничука
Калуська громада зустрічатиме полеглого Героя Миколу Різничука

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 13:31
У середу, 3 вересня, Калуська громада на Івано-Франківщині зустрічатиме загиблого Героя Миколу Різничука. О 13:00 запланований виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ до села Боднарів.

За офіційною інформацією, о 13:00 скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Миколи Різничука вирушить із Калуської ЦРЛ за машрутом:

  • с. Вістова;
  • с. Боднарів;
  • вул. Зарічна, 19.

Парастас відбудеться о 13:45.

Чин похорону розпочнеться від рідного дому полеглого захисника у четвер, 4 вересня, об 11:00 годині. Відправа — у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Поховають Героя Миколу Різничука на кладовищі рідного села Боднарів.

