Калуська громада зустрічатиме полеглого Героя Миколу Різничука

У середу, 3 вересня, Калуська громада на Івано-Франківщині зустрічатиме загиблого Героя Миколу Різничука. О 13:00 запланований виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ до села Боднарів.
За офіційною інформацією, о 13:00 скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Миколи Різничука вирушить із Калуської ЦРЛ за машрутом:
- с. Вістова;
- с. Боднарів;
- вул. Зарічна, 19.
Парастас відбудеться о 13:45.
Чин похорону розпочнеться від рідного дому полеглого захисника у четвер, 4 вересня, об 11:00 годині. Відправа — у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці УГКЦ.
Поховають Героя Миколу Різничука на кладовищі рідного села Боднарів.