Калуська громада зустрічатиме полеглого Героя Миколу Різничука

У середу, 3 вересня, Калуська громада на Івано-Франківщині зустрічатиме загиблого Героя Миколу Різничука. О 13:00 запланований виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ до села Боднарів.

За офіційною інформацією, о 13:00 скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Миколи Різничука вирушить із Калуської ЦРЛ за машрутом:

с. Вістова;

с. Боднарів;

вул. Зарічна, 19.

Парастас відбудеться о 13:45.

Чин похорону розпочнеться від рідного дому полеглого захисника у четвер, 4 вересня, об 11:00 годині. Відправа — у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Поховають Героя Миколу Різничука на кладовищі рідного села Боднарів.