Перевіряють документи та роздають повістки: на Прикарпатті працівники ТЦК фіксують свою роботу на бодікамери. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 13:52
Військовослужбовці ТЦК та СП Прикарпаття тепер перевірятимуть документи та роздаватимуть повістки з відеофіксацією.

Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

З першого вересня усі військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які залучені до заходів оповіщення, використовуватимуть нагрудні бодікамери під час перевірок документів і вручення повісток.

У центрі комплектування вказують, що відеофіксація насамперед робить дії груп оповіщення максимально прозорими, а також може захистити права як військовозобов’язаних, так і військовослужбовців ТЦК та СП у випадку конфлікту.

«З бодікамерою однозначно впевненіше і легше. Вмикаємо запис, коли починаємо діалог з військовозобов’язаними. Відеофіксація — це насамперед захист прав обох сторін, тому використання бодікамер для нас важливе», — розповів військовослужбовець ТЦК та СП Івано-Франківської області Ігор Б.

Наголошують, що всі ТЦК та СП в Івано-Франківську та районах повністю забезпечені бодікамерами.

З першого вересня їх активно використовують військовослужбовці під час заходів оповіщення на всій території Івано-Франківської області.

