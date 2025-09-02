ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав провину та просить обміняти його на військових. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав провину та просить обміняти його на військових. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 14:14
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія визнав свою провину. Фігурант заявив, що мотивом його дій була «помста українській владі», і відкинув інформацію про будь-який шантаж з боку російських спецслужб.

Про це повідомляє Hromadske із зали суду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Він також висловив бажання якнайшвидшого вироку, аби його обміняли на українських військовополонених та він зміг знайти тіло свого сина.

Під час судового засідання чоловіка запитали, чому він обрав саме Парубія на роль жертви. Він відповів, що «він був поруч», а також зазначив: «Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя» (ймовірно, мається на увазі Петро Порошенко).

Суспільне повідомляє, що підозрюваний наполягає на обміні на українських військових, які перебувають у російському полоні.

СХОЖІ НОВИНИ