Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав провину та просить обміняти його на військових. ВІДЕО

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія визнав свою провину. Фігурант заявив, що мотивом його дій була «помста українській владі», і відкинув інформацію про будь-який шантаж з боку російських спецслужб.

Про це повідомляє Hromadske із зали суду.

Він також висловив бажання якнайшвидшого вироку, аби його обміняли на українських військовополонених та він зміг знайти тіло свого сина.

Під час судового засідання чоловіка запитали, чому він обрав саме Парубія на роль жертви. Він відповів, що «він був поруч», а також зазначив: «Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя» (ймовірно, мається на увазі Петро Порошенко).

Суспільне повідомляє, що підозрюваний наполягає на обміні на українських військових, які перебувають у російському полоні.