На Косівщині 260 неповнолітніх травмувалися на мотоциклах і велосипедах на літніх канікулах
На Косівщині 260 неповнолітніх травмувалися на мотоциклах і велосипедах на літніх канікулах

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 14:35
Амбулаторно пройшли лікування 234 неповнолітніх. Госпіталізували в дитячу реанімацію Косівської лікарні – 21. Перевели в обласну дитячу клінічну лікарню – 5.

Про це на повідомив головний лікар Косівської районної лікарні Іван Фазан.

Серед травм, внаслідок ДТП:

  • забій мʼяких тканин, синці, вивихи, розтягнення звʼязок – 156 осіб.
  • переломи кінцівок – 70
  • струс головного мозку – 27
  • забій головного мозку (переломи кісток черепа, внутрішньочерепні гематоми) – 4
  • переломи тіл хребців спинного мозку – 3.

Головний лікар додав, що батькам потрібн

