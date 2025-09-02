На Косівщині 260 неповнолітніх травмувалися на мотоциклах і велосипедах на літніх канікулах

Амбулаторно пройшли лікування 234 неповнолітніх. Госпіталізували в дитячу реанімацію Косівської лікарні – 21. Перевели в обласну дитячу клінічну лікарню – 5.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це на повідомив головний лікар Косівської районної лікарні Іван Фазан.
Серед травм, внаслідок ДТП:
- забій мʼяких тканин, синці, вивихи, розтягнення звʼязок – 156 осіб.
- переломи кінцівок – 70
- струс головного мозку – 27
- забій головного мозку (переломи кісток черепа, внутрішньочерепні гематоми) – 4
- переломи тіл хребців спинного мозку – 3.
Головний лікар додав, що батькам потрібн