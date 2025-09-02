Янукович з’явився в ефірах росЗМІ та зробив заяву щодо України, ЄС і НАТО

На початку звернення він погодився зі словами російського диктатора Володимира Путіна, який сказав, що спроби Заходу «втягнути» Україну в НАТО нібито є причиною вторгнення Росії.

Колишній президент України Віктор Янукович записав звернення, в якому висловився щодо вступу країни до Європейського Союзу та НАТО, передає Слово і Діло.

«Справді, я цілеспрямовано працював зі зближення України з Європейським Союзом, ставив, зрештою, завдання вступу України до Європейського союзу. Інша річ, що партнери з боку ЄС поводилися під час переговорів часом, м’яко кажучи, некоректно», – стверджує Янукович.

Експрезидент також заявив, що завжди «був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО». За його словами, це «пряма дорога до громадянської війни».

Нагадаємо, за інформацією Reuters, умови Путіна для припинення війни проти України включають, зокрема, вимогу до західних лідерів письмово зобов’язатися зупинити розширення НАТО на схід.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не відмовиться від наміру вступити до НАТО. При цьому, оскільки зараз членство неможливе через війну, Київ хоче отримати гарантії безпеки не менш сильні, ніж вступ до Альянсу.