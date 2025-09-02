ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військовий у лісі зі зброєю та шоломом
Помер прикарпатський захисник Ігор Торговцев

Автор: Уляна Роднюк
02/09/2025 15:27
Помер Торговцев Ігор Едуардович – стрілець-снайпер третього механізованого відділення другого механізованого взводу першої механізованої роти другого механізованого батальйону військової частини А4860.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Богдана Станіславського

Ігор – мешканець села Королівка Коломийської громади. Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року. Відійшов у вічність 1 вересня 2025 року в селі Олександрівка Жмеринського району Вінницької області.

