Помер прикарпатський захисник Ігор Торговцев

Помер Торговцев Ігор Едуардович – стрілець-снайпер третього механізованого відділення другого механізованого взводу першої механізованої роти другого механізованого батальйону військової частини А4860.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Богдана Станіславського

Ігор – мешканець села Королівка Коломийської громади. Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року. Відійшов у вічність 1 вересня 2025 року в селі Олександрівка Жмеринського району Вінницької області.