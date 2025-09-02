ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув захисник Михайло Данько

Автор: Уляна Роднюк
02/09/2025 15:53
У бою з ворогом поліг солдат, стрілець Національної гвардії України Данько Михайло Олександрович, 1981 р.н.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ростислава Зарембу

31 серпня 2025 року по позиціях підрозділу біля села Новоспаське Донецької області ворог здійснив артилерійський обстріл. Михайло Данько отримав смертельні поранення.

Попередньо зустріч полеглого захисника України на Алеї Героїв планується у четвер, 4 вересня о 12 год.

