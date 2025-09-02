На війні загинув захисник Михайло Данько

У бою з ворогом поліг солдат, стрілець Національної гвардії України Данько Михайло Олександрович, 1981 р.н.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Ростислава Зарембу
31 серпня 2025 року по позиціях підрозділу біля села Новоспаське Донецької області ворог здійснив артилерійський обстріл. Михайло Данько отримав смертельні поранення.
Попередньо зустріч полеглого захисника України на Алеї Героїв планується у четвер, 4 вересня о 12 год.