Kalush Orchestra оголосив конкурс талантів для школярів

Малюнки, співи, танці, — проявіть будь-який свій талант. Знімайте відео, позначайте Kalush Orchestra в Instagram.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Уже 21 вересня гурт завітає до Калуша з великим концертом. Це чудова можливість зустрітися з улюбленими артистами наживо.

Хлопці зазначають, що відео учасників конкурсу будуть репостити, запрошуватимуть їх на свої концерти, а можливо, навіть покличуть до себе в гурт, оскільки шукають талановитих людей! Тож будьте сміливими, креативними й долучайтеся до конкурсу. Продемонструйте свої таланти! – каже голова Калуської громади Андрій Найда.