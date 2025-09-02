ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Kalush Orchestra оголосив конкурс талантів для школярів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Kalush Orchestra оголосив конкурс талантів для школярів

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 16:01
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Kalush Orchestra розпочали великий тур Україною та оголосили конкурс талантів серед школярів.

Малюнки, співи, танці, — проявіть будь-який свій талант. Знімайте відео, позначайте Kalush Orchestra в Instagram.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Уже 21 вересня гурт завітає до Калуша з великим концертом. Це чудова можливість зустрітися з улюбленими артистами наживо.

Хлопці зазначають, що відео учасників конкурсу будуть репостити, запрошуватимуть їх на свої концерти, а можливо, навіть покличуть до себе в гурт, оскільки шукають талановитих людей! Тож будьте сміливими, креативними й долучайтеся до конкурсу. Продемонструйте свої таланти! – каже голова Калуської громади Андрій Найда.

СХОЖІ НОВИНИ