У Німеччині під поїзд штовхнули 16-річну українку з Маріуполя

У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя — вона загинула.

Спершу нападник намагався приховати злочин: сам привів поліцейських до тіла та заявив, що “випадково знайшов його на платформі”, пише Правда.

Але докази вказали на його причетність, зокрема, у крові чоловіка виявили 1,35 проміле алкоголю. У момент трагедії дівчинка розмовляла телефоном зі своїм дідусем, який почув крик онуки.

Відомо, що негідник перебував під наглядом лікарів із діагнозом “параноїдальна шизофренія”.

Тепер родина українки готується до похорону — муніципалітет Фрідланда оголосив траур і розпочав збір коштів на підтримку сім’ї.