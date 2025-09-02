ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники допомогли дитині, нога якої застрягла у конструкції дитячої гірки

Автор: Уляна Роднюк
02/09/2025 16:43
2 вересня о 14:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади нога дитини застрягла у конструкції дитячої гірки та потрібна допомога рятувальників.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області

До місця події було направлено рятувальників Групи рятувальних робіт, які за допомогою гідравлічного інструменту обережно звільнили ніжку дитини 2017 року народження. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників дитина не постраждала.

Рятувальники Прикарпаття звертаюся до батьків та закликають не залишати дітей без нагляду під час відпочинку на майданчиках та інших місцях дозвілля, аби уникнути нещасних випадків.

