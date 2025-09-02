Как выбрать электрический штабелёр: обзор моделей Skiper и UniCarriers от TEKPOWER

Склад без надежной подъёмной техники — как груз без транспорта. Эффективная логистика невозможна без правильного оборудования. Выбор складской техники — задача не из простых. Особенно если речь идет об электрических штабелерах, которые должны быть одновременно маневренными, мощными и надёжными. Компания TEKPOWER предлагает решения для склада от разных брендов.. В этом материале разберёмся, чем они отличаются и какой лучше подойдёт под ваши задачи.

Что важно при выборе штабелера?

Перед тем как приступить к выбору, стоит определить ключевые параметры:

Высота подъема и грузоподъемность — от этого зависит, подойдет ли техника под ваши стеллажи.

Тип привода и источник питания — от этого зависит длительность работы.

Маневренность и радиус поворота — особенно важно в узких проходах.

Наличие платформы для оператора — критично при работе на больших складах.

Теперь сравним два бренда более детально. Оба они представлены в каталоге TEKPOWER и пользуются устойчивым спросом среди логистических компаний, складов и производственных предприятий. Хотя с первого взгляда они могут показаться похожими, разница кроется в деталях: от мощности и технологичности до стоимости владения и комфорта для оператора.

Электрические штабелеры Skiper — надёжность по доступной цене

Электрические штабелёры Skiper — это оптимальное решение для небольших и средних складов, где важны компактность и бюджет. Модели этой марки отличаются простотой управления, лёгкостью в обслуживании и достаточной мощностью для базовых задач.

Плюсы Skiper:

Бюджетная стоимость.

Интуитивное управление.

Компактные размеры.

Обслуживание без сложной электроники.

Такие штабелёры подойдут компаниям, которым нужна техника «без лишнего» — надежная и эффективная в повседневной работе.

Электроштабелеры UniCarriers — премиум-класс для интенсивной эксплуатации

Электроштабелеры UniCarriers — японский бренд, известный высоким качеством и инновациями. Эти модели идеально подходят для больших складов, где техника работает в несколько смен и требуется повышенная надежность.

Преимущества UniCarriers:

Точная система управления и стабильная работа

Высокая грузоподъемность и скорость подъёма

Улучшенная эргономика и комфорт оператора

Длительный срок службы и низкий износ компонентов

Такие машины окупаются за счёт бесперебойной работы и минимальных затрат на ремонт в долгосрочной перспективе.

Что выбрать для вашего склада?

Если у вас ограниченный бюджет, низкий грузопоток и небольшие площади — выбирайте Skiper

Если нужен штабелёр для интенсивной ежедневной нагрузки и важна долговечность — подойдёт UniCarriers

Окончательный выбор зависит от задач, бюджета и условий склада. Но в любом случае, и Skiper, и UniCarriers — достойные представители электрических штабелеров на рынке.

Обратитесь в TEKPOWER, чтобы получить персональную консультацию и подобрать технику, которая оптимально решит ваши задачи. Мы не просто продаем технику — мы помогаем выстроить надежную логистику.