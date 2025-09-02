Схованки повстанців, старовинні ікони та таємні ходи: які таємниці приховує Воскресінецька церква

Воскресінецька церква — унікальна пам’ятка з таємними сховками та реліквіями.

Воскресінецька церква, збудована у 1882 році, приховує у собі чимало таємниць: від схованок повстанців і зброї на цвинтарі до таємних ходів під престолом та стародавніх реліквій.

Історія храму та освячення митрополитом Шептицьким

Церкву Воскресіння Христового у селі Воскресінці звели у 1882 році. У 1900 році святиню освятив митрополит Андрей Шептицький.

“За радянський період храм був закритий з 1961 по 1969 рік”, — йдеться у розповідях очевидців.

Попри заборони, селяни прагнули зберегти діяльність церкви.

Як громада оберігала церкву

Місцеві жителі робили все можливе, щоб храм залишався діючим.

“Односельчани різними способами, навіть хитрощами, домагалися, щоб церква працювала. Їздили, домовлялися, випрошували”, — розповідає священник.

Завдяки цим зусиллям у храмі продовжувалися богослужіння у найважчі часи.

Старовинні ікони та реліквії

У храмі зберігаються ікони, які значно старші за саму будівлю.

“Їх могли перенести з інших церков, що існували раніше у селі”, — припускає отець Андрій.

Серед реліквій — дарохранильниця, яка понад 100 років зберігалася у кивоті.

“За радянської влади вона була перехована. Коли у 2018 році її реставрували, реставратори підтвердили, що їй більше ста років”, — розповів священник.

Схованки для повстанців

Храм служив і прихистком для воїнів УПА. Під престолом у 2018–2020 роках виявили кімнату з двома входами.

“Ми не знали про її існування, у жодних книгах це не зафіксовано. Старожили також не згадували.

Ми зробили висновок, що там могли переховуватися воїни УПА або зберігати речі”, — йдеться у свідченнях.

Капличка на подвір’ї храму

На території храму збереглася капличка, яку збудували на честь скасування панщини. Її намагалися зруйнувати у 1982 році.

“Люди стали на захист каплички, не давали військовим її знести. Один місцевий чоловік навіть сів у бульдозер, щоб зупинити роботи”, — розповідають мешканці села.

Коли споруду таки зрушили з місця, мешканці розібрали її та встановили поруч храму.

Сьогодні поряд із церквою діє відновлена резиденція. У час повномасштабної війни вона стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб.

Тут знаходять тимчасовий притулок люди, які змушені були залишити домівки через бойові дії.