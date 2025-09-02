ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Майже 3 900 квартир та понад тисячу будинків за півріччя здали на Прикарпатті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Майже 3 900 квартир та понад тисячу будинків за перше півріччя здали на Прикарпатті

Автор: Олег Мамчур
02/09/2025 18:09
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Івано-Франківщині в першому півріччі 2025 року введено в експлуатацію 312,7 тис. кв. м житла, включно з дачними та садовими будинками.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Це становить 96,9% обсягів за аналогічний період 2024 року та 7,3% від загальнодержавного будівництва житла, повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За загальною площею зданого житла область зайняла п’яте місце серед регіонів України, а за темпом зростання — десяте місце.

Усього в регіоні збудовано 3 824 квартири, середній розмір яких — 81,8 м².

Серед них: 2 744 квартири у будинках із двома та більше квартирами (162,2 тисячі м², або 51,9% загальнообласної площі), що на 6,2% менше, ніж у першому півріччі 2024 року. Середня площа однієї квартири — 59,1 м².

1 080 одноквартирних будинків (150,5 тисячі м²), що на 0,5% більше, ніж торік. Середній розмір квартири в одноквартирних будинках — 139,4 м².

За типом населення:

  • У міських населених пунктах введено в експлуатацію 177 тисячі м² житла (56,6% від загальнообласного обсягу), що на 9,6% менше, ніж у першому півріччі 2024 року. Тут збудовано 2 711 квартир (70,9% від загальнообласної кількості), середній розмір — 65,3 м².
  • У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 135,7 тисячі м² житла (43,4% від обсягу області), що на 6,9% більше, ніж торік. Кількість квартир — 1 113, середній розмір — 122 м².

Загалом тенденції першого півріччя 2025 року показують зростання будівництва у сільській місцевості та стабільні обсяги в одноквартирних будинках, водночас обсяги багатоквартирного житла дещо скоротилися.

СХОЖІ НОВИНИ