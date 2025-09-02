Івано-Франківськ передав військовим дрони та старлінк

«Бюджет участі» у Франківську став не просто програмою, а ефективним інструментом підтримки наших захисників. Цього разу місто та небайдужі мешканці об’єднали зусилля, щоб передати важливе обладнання двом військовим частинам.

А саме мавіки 5 прикордонному загону та старлінк артилерійському підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти.

Співавтор одного з проектів «Бюджету участі» Сергій Гаран, завдяки якому військові отримали два квадрокоптери DJI Mavic 3Т, каже, що саме цей проект дає змогу багатьом мешканцям допомагати тим, хто зараз на фронті.

Пан Сергій, як ніхто інший, знає ціну такої допомоги, адже на війні він втратив дуже близьку людину – свого брата. Та й сам довгий час воював на фронті, а зараз всіляко допомагає побратимам та друзям на передовій. Він наголошує, що навіть маленькі кроки наближають нас до перемоги.

«Дуже вдячний міській раді і міському голові, що пішли назустріч державній прикордонній службі міста Суми. Тим, які стоять на морпіхському напрямку, було вручено два Mavic 3T, і власне, разом до перемоги. Хлопці будуть стояти на захисті нашої держави, бо ми розуміємо, для чого ми відпочиваємо, спимо, працюємо, якось так. У мене воюють дуже багато побратимів. Я колишній військовий, звільнився зі служби після загибелі брата. І завжди допомагаю хлопцям, що на Сумському, Харківському, Запорізькому напрямках. І хочеться все ж таки досягти тієї мети – перемоги, щоб було на душі радісно для всіх батьків, дітей, жінок. І все ж таки повторююсь, разом до перемоги і слава Україні», – розповідає Сергій Гаран.

Для тих, хто щодня захищає наші кордони, кожен день — це ризик і виклик. У таких умовах підтримка та забезпечення всім необхідним є життєво важливими. Про те, наскільки цінною є така допомога, говорить представник Сумського прикордонного загону пан Сергій.

«Хотів перш за все подякувати за цей проект, за цю допомогу, за цю потрібну річ. Це наші очі як вдень, так і вночі. Це нам дуже допоможе на будь-якому напрямку, де ми знаходимось. На сьогоднішній день ми багато чого потребуємо, бо це є як розхідний матеріал. На сьогоднішній день найбільше цього потребуємо», – каже представник Сумського прикордонного загону пан Сергій.

Завдяки ще одній авторці проекту «Бюджету участі» Галині Паньків вдалось передати надважливу супутникову систему «Starlink» підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти. З її допомогою наші військові зможуть на передовій не тільки комунікувати між собою для виконання бойових завдань, але й звʼязуватись з рідними.

Раніше по цьому ж проекту їм передали РЕБ системи для захисту життя. Нагадаємо, що 42 проекти на допомогу ЗСУ, які подавались на “Бюджет участі”, профінансовані містом без голосування. Завдяки тому, що наші мешканці сплачують вчасно податки, місто має змогу закупляти допомогу, яка потрібна на фронті.