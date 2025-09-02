До суду подали позов про ліквідацію Київської митрополії УПЦ МП

Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомив очільник ДЕСС Віктор Єленський на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише Громадське.

За його словами, ДЕСС робитиме все можливе, аби це питання не було «втоплене в юридичному спамі», оскільки такі спроби вже були.

Очільник ДЕСС пояснив, що в разі задоволення позову судом Київська митрополія УПЦ МП буде позбавлена статусу юридичної особи та втратить суб’єктність.

«Це означає, що в парафій цієї церкви не буде центру в особі Київської митрополії. Водночас це не означає, що парафії повинні переходити до іншої церкви. Держава цього не вимагає. Якщо вони захочуть, вони можуть залишатися незалежними», — пояснив Єленський.

У липні ДЕСС надіслала Київській митрополії УПЦ МП припис про усунення знайдених порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Термін виставили до 24 серпня 2025 року.

Проте УПЦ МП опублікувала лист до служби, у якому заявила про відмову виконувати вказаний припис. Через невиконання вчасно припису ДЕСС Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою із забороненою РПЦ і подали судовий позов про припинення діяльності.

Трохи контексту

Після початку повномасштабного вторгнення росії священники УПЦ МП почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха московського Кирила, який підтримав військову агресію проти України. Окремі парафії та цілі єпархії стали відмовлятися підносити його ім’я за богослужінням.

Тому 27 травня 2022 року в київському монастирі Феофанія УПЦ провела собор за участі єпископів, священників, ченців та мирян з усіх єпархій. За результатами цього собору УПЦ заявила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльності. Зокрема, оголосила, що предстоятель УПЦ довічно обирається українським єпископатом та не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха.

Крім того, в УПЦ розповіли, що митрополит Онуфрій припинив членство у Священному Синоді РПЦ, а ім’я московського патріарха більше не поминається за богослужінням у її храмах та монастирях.

Однак Державна служба України з етнополітики та свободи совісті в лютому 2023 року дійшла висновку, що постанови собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ.

У серпні 2024-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Президент підписав його в День Незалежності.