Руслан Марцінків зазначив, що напад на Андрія Парубія має схожі риси з вбивством Ірини Фаріон

Голова Івано-Франківська каже, що збройний напад на Андрія Парубія має схожі риси з вбивством Ірини Фаріон і свідчить про системну загрозу для українських патріотів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Версії

“Всіх нас сколихнуло вбивство народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Подібний почерк як і вбивство Ірини Фаріон. Бачимо, що сьогодні українські патріоти, незалежно від політичної сили, котру вони представляють, у небезпеці”, – зазначив голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

А ще міський голова додав, що таким чином росія хоче залякати українське суспільство.

“Бачимо, що ворог таким чином хоче залякати, вбиваючи справді знакових осіб. Вірю в те, що всі винні будуть покарані”, – зазначив голова Івано-Франківська.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові відбулася збройна атака на політика Андрія Парубія.

“Підозрюваний замаскувався під кур’єра і відкрив вогонь по політику просто серед білого дня”, — йдеться у повідомленні поліції.

Нападник здійснив вісім пострілів та переконався, що жертва померла. Після скоєного нападник намагався замести сліди.

“Він перевдягнувся, позбувся зброї та вирушив на Хмельниччину, де намагався переховуватися”, — зазначили правоохоронці.

Попри ретельну підготовку та спроби втечі, уникнути відповідальності йому не вдалося. До розслідування залучили поліцейських Львівщини та центрального апарату Національної поліції України.

“Цілодобова робота правоохоронців дала результат — підозрюваного затримано, необхідні докази зібрано”, — повідомили у поліції.

Оперативні дії тривали 36 годин із моменту злочину. Правоохоронці підкреслюють, що напад не був випадковим.

“Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен”, — йдеться у заяві.

Вчора, 1 вересня, у соборі Святого Юра у Львові відправили панахиду за Андрієм Парубієм, колишнім головою Верховної Ради України, якого вбили 30 серпня поблизу його дому.

На панахиду зібралися сотні людей, які прийшли віддати останню шану політику. Серед присутніх були друзі, знайомі, колеги та всі, хто знав Андрія Парубія особисто чи поважав його діяльність, повідомили на офіційному сайті Львівської обласної ради.