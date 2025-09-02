На Прикарпатті проведуть випробування системи централізованого оповіщення

У середу, 3 вересня, з 10:40 до 11:20 на території Івано-Франківської області відбудуться попередні випробування програмно-технічного комплексу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.
Повідомляє Світлана Онищук, пише Правда.іф.
Як повідомляють в обласній адміністрації, під час тестування використовуватиметься мовний супровід, тож мешканці області зможуть почути відповідні сигнали у визначених установах та громадах.
Зокрема, навчальні сигнали лунатимуть:
- на радіостанціях «Вежа» та «Західний полюс»;
- у Яремчанській міській раді;
- у Лисецькій селищній раді;
- у Городенківській міській раді.
В обласній адміністрації наголошують, що це — навчальна тривога, тож підстав для занепокоєння немає. Жителів області просять зберігати спокій.