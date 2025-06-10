Калуська громада попрощалась з полеглим Мунтяном Андрієм. ФОТОРЕПОРТАЖ

Калуська громада у скорботі провела в останню путь полеглого на війні Героя, солдата Андрія Мунтяна.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду

Що відомо про захисника

Андрій Мунтян народився 13 лютого 1985 року у Молдові. У рідному селі відвідував початкову школу. У 1995 році родина переїхала в Україну, до Калуша. Тут продовжив навчання у школі №2, а потім — у ВПУ №7.

Під час роботи на одному із підприємств Калуша Андрій Мунтян познайомився із майбутньою дружиною. Офіційно стали подружжям у 2009 році. У шлюбі народилися син і донька.

Був зразковим сім’янином, люблячим чоловіком, достойним прикладом для дітей. Опікувався добробутом сім’ї. Мріяв про власну справу. У 2021 році відкрив станцію шиномонтажу.

До лав Збройних Сил України Андрія Мунтяна призвали першого серпня 2024 року. Він вірно і самовіддано виконував обов’язок із захисту Батьківщини — служив кулеметником стрілецького відділення стрілецької роти однієї з військових частин.

На жаль, життя відважного воїна обірвалося 3 червня 2025 року в Запоріжжі унаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Похоронили Андрія Мунтяна на Алеї Слави міського кладовища.