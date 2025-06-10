Судитимуть мешканця Надвірнянщини, який вдарив ножем свого товариша

Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Слідством встановлено, що обвинувачений – раніше судимий 50-річний мешканець села Пнів поранив ножем свого односельця. Це сталося 13 квітня, коли він прийшов до потерпілого в гості. Тоді під час розпивання спиртного між товаришами виникла суперечка.

“У ході конфлікту гість схопив ніж та вдарив ним господаря у груди, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілий був госпіталізований у медичний заклад”, – йдеться у дописі.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі.