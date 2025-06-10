ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Судитимуть мешканця Надвірнянщини, який вдарив ножем свого товариша

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 18:35
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Слідством встановлено, що обвинувачений – раніше судимий 50-річний мешканець села Пнів поранив ножем свого односельця. Це сталося 13 квітня, коли він прийшов до потерпілого в гості. Тоді під час розпивання спиртного між товаришами виникла суперечка.

“У ході конфлікту гість схопив ніж та вдарив ним господаря у груди, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілий був госпіталізований у медичний заклад”, – йдеться у дописі.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі.