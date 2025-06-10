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На Івано-Франківщині провели в останню путь Лютана Василя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 18:49
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Надвірнянська громада провела в останню земну дорогу жителя села Красна 36-ти річного захисника – Лютана Василя.

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Пише Правда.іф з посиланням на Зіновій Андрійович.

Воїн мужньо захищав наші землі від окупанта на Запорізькому напрямку, де 5 червня 2025 року його життя обірвав ворог.

Щоб гідно провести Героя в останню дорогу зібралися рідні, друзі, побратими. Усі присутні віддали належну шану нашому Захиснику, який доєднався до лав небесного війська.

Поховали воїна Василя з усіма військовими почестями на Алеї слави у с. Красна.

“Громадо, згідно розпорядження Надвірнянського міського голови 9 та 10 червня на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні!

Світла пам’ять та безмежна вдячність за вірність Україні навіки залишиться в наших серцях”, – йдеться у дописі мера.