На Івано-Франківщині провели в останню путь Лютана Василя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Надвірнянська громада провела в останню земну дорогу жителя села Красна 36-ти річного захисника – Лютана Василя.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Зіновій Андрійович.
Воїн мужньо захищав наші землі від окупанта на Запорізькому напрямку, де 5 червня 2025 року його життя обірвав ворог.
Щоб гідно провести Героя в останню дорогу зібралися рідні, друзі, побратими. Усі присутні віддали належну шану нашому Захиснику, який доєднався до лав небесного війська.
Поховали воїна Василя з усіма військовими почестями на Алеї слави у с. Красна.
“Громадо, згідно розпорядження Надвірнянського міського голови 9 та 10 червня на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні!
Світла пам’ять та безмежна вдячність за вірність Україні навіки залишиться в наших серцях”, – йдеться у дописі мера.