У ніч на 11 червня українці зможуть спостерігати цікаве явище – Полуничний Місяць

У ніч на 11 червня українці зможуть спостерігати червневу повню, відому як Полуничний Місяць, яка розташовуватиметься рекордно низько над горизонтом через близькість до літнього сонцестояння та гравітаційний вплив Сонця.

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Одинадцятого червня на нічному небі з’явиться червнева повня, відома під назвою Полуничний Місяць, яку можна буде спостерігати о двадцять другій годині п’ять хвилин за київським часом. Про це повідомляє міжнародний ресурс Time and Date, який спеціалізується на астрономічних подіях та календарних явищах, пишуть Версії.

Характерною особливістю цієї повні стане надзвичайно низьке розташування земного супутника над горизонтом. Це явище пов’язане з астрономічним принципом, згідно з яким повний Місяць завжди знаходиться в небі в положенні, протилежному до Сонця, як зазначає наукове видання Live Science.

Низька траєкторія Полуничного Місяця обумовлена близькістю до літнього сонцестояння, яке припадає на двадцять перше червня. У цей період Сонце досягає найвищої точки на небосхилі протягом року, тому найближча до цієї дати повня навпаки демонструватиме найнижче розташування над горизонтом.

Традиційна назва цієї повні походить від дикої полуниці, яка дозріває саме в цей період у деяких регіонах Північної півкулі. Найменування відображає сезонні особливості природних циклів та їх зв’язок з місячними фазами.

Найкращі умови для спостереження Полуничного Місяця складуться ввечері десятого червня, коли супутник з’явиться над південно-східним горизонтом та демонструватиме особливо вражаючий вигляд завдяки своїм розмірам та яскравості. У Києві повна фаза Місяця настане близько десятої години сорока чотирьох хвилин ранку за київським часом одинадцятого червня.

Найбільш вражаючим супутник виглядатиме саме в момент його сходу ввечері десятого червня, коли він розташовуватиметься низько над горизонтом та здаватиметься значно більшим за звичайні розміри. Це оптичне явище отримало назву “ілюзія Місяця” та пов’язане з особливостями сприйняття людським зором об’єктів, розташованих поблизу горизонту.

Для найкращого спостереження за сходженням Місяця астрономи рекомендують обирати місцевість з відкритим східним горизонтом, де відсутні перешкоди у вигляді будівель, дерев або інших об’єктів, які можуть заважати огляду небосхилу.

Назва “Полуничний Місяць” має культурно-історичне походження та не пов’язана з кольором супутника. Це найменування використовували індіанські племена алгонкінів з американських територій, оскільки початок літа збігається з коротким сезоном збору дикої суниці в їхніх регіонах проживання.

Хоча повний Місяць може набувати жовто-помаранчевого відтінку під час спостереження, це явище зумовлене атмосферним розсіюванням світла в земній атмосфері, а не справжнім кольором супутника. Зміна кольору залежить від кута спостереження та щільності атмосферних шарів, через які проходить місячне світло.

В інших культурах червневий повний Місяць має альтернативні назви, що відображають місцеві традиції та сезонні особливості. Серед них Квітучий Місяць, Зеленокукурудзяний Місяць, Місяць Народжень або Місяць Виведення, залежно від характерних для регіону природних процесів.

Попередня повня, яка спостерігалася дванадцятого травня, мала назву Квіткова повня та характеризувалася як “мікроповня”. У той період Місяць перебував в апогеї своєї орбіти на відстані чотириста п’ять тисяч двісті сімдесят вісім кілометрів від Землі, що робило його візуально меншим за звичайні розміри.